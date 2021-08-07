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أمريكي يصطاد سمكة بـ"أسنان بشرية" في كارولينا الشمالية

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محمد الفلاح - السبت 7 أغسطس 2021

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لسمكة اصطادها شاب أمريكي بولاية كارولينا الشمالية، تظهر بأسنان شبيهة بأسنان البشر.

 

ونشرت صفحة "جينيتس باير"، التي تهتم بنشر كل ما يخص عالم البحار، صورة السمكة التي لاقت تعليقات كثيرة تستغرب شكل الأسنان.

 

والسمكة من نوع "رأس الغنم"، ولديها عدة صفوف من الأضراس لسحق فريستها، ويبدو أن السمكة أُطلق عليها هذا الاسم نظرا لأن فمها يشبه فم الخروف.

 

وأشارت الأنباء إلى أن صيادا يدعى ناثان مارتن، يعمل بانتظام في الميناء، هو من اصطاد السمكة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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