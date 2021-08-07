الامارات | علي سالمين وليما خارج حسابات المنتخب الإماراتي في معسكر صربيا بسبب الإصابة

شكرا لقرائتكم خبر عن علي سالمين وليما خارج حسابات المنتخب الإماراتي في معسكر صربيا بسبب الإصابة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الجهاز الفني لمنتخب الإمارات الوطني لكرة القدم استبعاد ثنائي فريق الوصل علي سالمين وفابيو دي ليما من السفر مع المنتخب إلى معسكر صربيا بداعي الإصابة وحاجتهما للعلاج والراحة، علما أن المنتخب غادر إلى صربيا صباح اليوم السبت استعدادا لإقامة معسكر إعداد خارجي هناك يمتد حتى 13 الجاري في إطار تحضيراته لخوض مباريات الدور النهائي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 ، إذ سيلعب المنتخب ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية وإيران والعراق ولبنان وسورية وسيستهل مشواره في التصفيات بلقاء منتخب لبنان في الثاني من سبتمبر المقبل.

وقال اتحاد الكرة على صفحته الرسمية عبر" تويتر" سيتابع اللاعبان علاجهما مع النادي وذلك بالتنسيق مع الكادر الطبي للمنتخب".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news