فريال عبدالعزيز تضمن ميدالية جديدة لمصر في أولمبياد طوكيو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ضمنت اللاعبة المصرية فريال عبدالعزيز فوز بلادها بميدالية جديدة، في أولمبياد طوكيو 2021، بعد بلوغها نصف نهائي منافسات الكاراتيه.



وقدمت فريال عبدالعزيز مستويات متميزة منذ انطلاقة منافسات يوم السبت، واستهلت مشوارها بالفوز على اللاعبة الصينية لي غونغ بنتيجة 4-0.

وفي المباراة الثانية انتصرت عبدالعزيز على السويسري إيلينا كويرتشي، لكنها خسرت النزال الثالث على يد الإيرانية حميدة العباسلي بنتيجة 7-9.

وحسمت فريال عبدالعزيز التأهل إلى نصف النهائي، بعد الفوز على نظيرتها الجزائرية لمياء معتوب.

ومن المنتظر أن تخوض اللاعبة المصرية مباراة نصف النهائية في تمام الواحدة و20 دقيقة ظهر يوم السبت بتوقيت مكة المكرمة.

كانت مصر حققت 4 ميداليات في النسخة الحالية من دورة الألعاب الأولمبية، جميعا برونزية من نصيب كل من سيف عيسى وهداية ملاك في التايكوندو، وجيانا فاروق في الكاراتيه، ومحمد إبراهيم "كيشو" في المصارعة.