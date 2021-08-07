أولمبياد طوكيو 2020.. المنتخب المصري يتقدم في أول 10 دقائق من مباراة إسبانيا في كرة اليد.. بث مباشر

الشارقة - اميمة ياسر - في أول 10دقائق من عمر المباراة التي تدور فعالياتها الآن بين المنتخب المصري لكرة اليد، ومنتخب إسبانيا، تقدم المنتخب المصري بنتيجة 5/4 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ضمن منافسات لعبة كرة اليد بأولمبياد طوكيو 2020.

ويأمل الشعب المصري في تحقيق الميدالية البرونزية الخامسة من خلال منتخب اليد غدًا، بعد تحقيق الرابعة عن طريق جيانا فاروق بطلة مصر في الكاراتيه، عقب تأهلها لنصف نهائي منافسات الكاراتيه التي ظهرت لأول مرة في تاريخ الأولمبياد.

ويترقب الجميع خاصة أن الجماهير المصرية تنتظر ميدالية برونزية لمنتخب اليد، تتويجًا لأدائه الكبير خلال الأولمبياد.

وكان المنتخب المصري لكرة اليد، قدم مباريات كبيرة خلال الأولمبياد، بالفوز في أولى المباريات على منتخب البرتغال، ثم الخسارة من الدنمارك في المباراة الثانية، والفوز على اليابان، ثم على السويد، ثم على المنتخب البحريني، وفي دور الثمانية نجح المنتخب المصري في الفوز على منتخب ألمانيا، في مباراة كبيرة، قبل أن يخسر في نصف النهائي أمام منتخب فرنسا العنيد الذي نجح في الفوز بفارق 4 نقاط ليتأهل من أجل التنافس على الميدالية الذهبية، فيما سيواجه المنتخب المصري، نظيره الإسباني، على الميدالية البرونزية في مباراة تاريخية للجيل الحالي لكرة اليد، غدا السبت، في العاشرة صباحا.

وتعول الجماهير المصرية على المنتخب المصري لكرة اليد في حصد الميدالية الخامسة، وتكرار إنجاز أولمبياد أثينا 2002، آخر أولمبياد نجحت البعثة المصرية من خلالها في تحقيق 5 ميداليات حينها، ولم تنجح البعثة المصرية منذ تلك الدورة في تحقيق 5 ميداليات، وكانت أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، شهدت تحقيق مصر 3 ميداليات فقط، عن طريق هداية ملاك في لعبة التايكوندو، ومحمد إيهاب وسارة سمير في رفع الأثقال، وكانت جميع الميداليات برونزية.

وتضم قائمة المنتخب في الأولمبياد كلًا من:

كريم هنداوي- محمد عصام الطيار- محمد علي في حراسة المرمى.

وفي الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار- أحمد مؤمن صفا.

الظهير الأيسر: علي زين- يحيى الدرع- حسن وليد قداح .

صانع الألعاب: أحمد هشام السيد "دودو"- أحمد خيري- سيف الدرع.

الجناح الأيمن: محمد سند- أكرم يسري.

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر- يحيى خالد- محسن رمضان.

الدائرة: محمد ممدوح هاشم- إبراهيم المصري- وسام نوار- أحمد عادل.