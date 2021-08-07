شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مباريات مصيرية للأهلى والزمالك تحدد وجهة درع الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة أحداثا كروية ساخنة اليوم، السبت، حيث يدخل فريق الزمالك تحديا جديدا عندما يواجه غزل المحلة فى السابعة مساء اليوم السبت، فى المباراة التى ستجمعهما ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها باستاد الإسكندرية.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز واقتناص الثلاثة نقاط، لمواصلة المنافسة على لقب الدورى الممتاز للموسم الجارى، وذلك بعدما توقفت مباريات الأبيض لأكثر من شهر، حيث كانت آخر مباراة رسمية خاضها الفريق أمام مصر للمقاصة والتى جمعت بينهما يوم 28 يونيو الماضى، فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد.

فيما يدخل فريق الأهلى فى التاسعة مساء اليوم السبت اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره سيراميكا باستاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، وحقق المارد الأحمر فوزاً غالياً على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل سيراميكا مع أسوان بهدف لكل فريق فى أخر ظهور بالمسابقة.

ويسعى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، للتتويج ببطولة الدورى للموسم السادس على التوالى فى النسخة الحالية للمسابقة، لاسيما بعد نجاحه فى التتويج بدورى أبطال أفريقيا للموسم الثانى على التوالى وللمرة العاشرة فى تاريخ القلعة الحمراء، فيما يتطلع الزمالك للتتويج بالدورى رقم 13 فى تاريخه لتعويض إخفاقه الأفريقى موسمين على التوالى.

يتفوق الأهلى على الزمالك فى صدارة الدورى بفارق المواجهات المباشرة بعدما فاز فى مباراة الدور الأول بهدفين لهدف وتعادل فى مباراة العودة بهدف لكل فريق.

يتبقى للزمالك 7 مباريات مع "غزل المحلة والاتحاد السكندرى والإسماعيلى ووادى دجلة وسيراميكا والإنتاج الحربى والبنك الأهلى".

يتبقى للأهلى 7 مباريات مع "سيراميكا والإسماعيلى وإنبى وطلائع الجيش والمصرى البورسعيدى والجونة ومن ثم أسوان فى الختام".

لائحة الدورى المصري للموسم الحالى 2020 / 2021 تنص على أنه فى حال التساوى فى النقاط سيعود لفارق الأهداف، ثم الأهداف المسجلة، باستثناء مراكز الهبوط والمربع الذهبى بنهاية المسابقة، حيث يتم الاحتكام للمواجهات المباشرة أولا، وفى حال التساوى يتم الاحتكام لفارق الأهداف فى المواجهات المباشرة، ثم فى حال التساوى يتم اللجوء لفارق الأهداف العام، ثم عدد الأهداف المسجلة.

وحال تساوى الأهلى والزمالك فى النقاط بنهاية الموسم الحالى سيكون من شأنه تتويج الأهلى بلقب الدورى، باعتباره المتفوق فى المواجهات المباشرة، بعدما فاز فى مباراة الدور الأول على الزمالك بقمة الدور الأول، قبل أن يتعادل القطبان معا فى مباراة الأهلي، حيث حصل الفريق الأحمر على 4 نقاط من المواجهات المباشرة ولم يحصل الفريق الأبيض سوى على نقطة وحيدة، وهو ما يمهد طريق الأهلى للتويج بالدرع الـ43 فى تاريخه حال تساوى الفريقين فى النقاط مع نهاية الموسم الحالي.

مواعيد مباريات الزمالك المتبقية فى الدورى

-الجولة الـ28 .. الزمالك ضد غزل المحلة يوم 7 أغسطس على ستاد الإسكندرية فى السابعة مساءً .

-الجولة الـ29.. الاتحاد السكندرى ضد الزمالك يوم 10 أغسطس على ستاد الإسكندرية فى التاسعة مساءً.

-الجولة الـ30.. الإسماعيلى ضد الزمالك يوم 14 أغسطس على ستاد الإسماعيلية فى السابعة مساءً.

-الجولة الـ31.. الزمالك ضد وادى دجلة يوم 17 أغسطس على ستاد القاهرة فى التاسعة مساءً.

-الجولة الـ32.. سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك يوم 20 أغسطس على ستاد السويس الجديد فى التاسعة مساءً.

-الجولة الـ33.. الزمالك ضد الإنتاج الحربى أحد يومى 23 أو 24 أغسطس على ستاد القاهرة.

-الجولة الـ34.. البنك الأهلى ضد الزمالك أحد يومى 26 أو 27 أغسطس على ستاد بتروسبورت.

مواعيد مباريات الأهلى المتبقية فى الدوري

الأهلى & سيراميكا..السبت 7 أغسطس 9 مساء على استاد الاهلى والسلام

الاهلى & الاسماعيلى..الأربعاء 11 أغسطس 9 مساء على استاد الاسكندرية

الاهلى & انبى ..السبت 14 أغسطس 9 مساء على استاد الاهلى والسلام

الاهلى & طلائع الجيش..الثلاثاء 17 أغسطس 9 مساء على استاد السويس

الاهلى& المصرى البورسعيدى..الجمعة 20 أغسطس 9 مساء على استاد الاسكندرية

الجونة مع الأهلى أحد يومىّ 23 أو 24 أغسطس.

أسوان مع الأهلى أحد يومى 26 أو 27 أغسطس.