شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام سيراميكا.. عودة الشناوى والشحات وشريف فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره سيراميكا فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد الأهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق الاهلى فوزاً غالياً على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل سيراميكا مع أسوان بهدف لكل فريق في آخر ظهور بالمسابقة.

ومن المنتظر أن يعود الدولي محمد الشناوي لحراسة مرمى الأهلي، بعد انتهاء مشاركاته في أولمبياد طوكيو 2021 ، ويشارك فى خط الدفاع الرباعي علي معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني (أكرم توفيق).

وفى خط الوسط سيتم بنسبة كبيرة الدفع بكل من عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي قفشة ومحمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات، خلف مهاجم وحيد محمد شريف.

ويسعى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، للتتويج ببطولة الدوري للموسم السادس على التوالى فى النسخة الحالية للمسابقة، لاسيما بعد نجاحه فى التتويج بدوري أبطال أفريقيا للموسم الثانى على التوالى وللمرة العاشرة فى تاريخ القلعة الحمراء ، وطالب موسيمانى لاعبيه بضرورة تحقيق الانتصار الرابع على التوالى للبقاء على قمة الدوري ،ونجح الأهلي فى الفوز بأربعة مباريات على سموحة والمقاولون والمقاصة وتعادل مع بيراميدز والبنك الاهلى ثم فاز بصعوبة على الإنتاج الحربى ثم على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف.

ويراهن الاهلى على الفوز على سيراميكا الليلة للبقاء على قمة الدوري التي وصل إليها بعد التساوى مع الزمالك برصيد 61 نقطة ولكن أفضلية المواجهات المباشرة والاهداف لصالح المارد الأحمرلاسيما أن الزمالك سيواجه منافسه غزل المحلة اليوم أيضاً.