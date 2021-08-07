شكرا لقرائتكم خبر عن فريال أشرف تتصدر المجموعة وتواجه لاعبة كازاخستان فى نصف نهائي الكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت فريال أشرف لاعبة المنتخب الوطني للكاراتية المجموعة الثانية في منافسات وزن 61 كجم للكاراتية، لتواجه صوفيا بروستيفا لاعبة كازاخستان صاحبة المركز الثاني في المجموعة الأولي ، في مباراة نصف النهائي بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، في تمام الساعة 12:20 ظهر اليوم .



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تأهلت فريال أشرف لاعبة المنتخب الوطني للكاراتية، إلي نصف نهائي منافسات وزن 61 كجم للكاراتية ، بعد التعادل مع بطلة الجزائر في المباراة الأخيرة بدور المجموعات ، وتضمن لمصر ميدالية خامسة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وحققت فريال أشرف الفوز على لاعبة سويسرا بالأفضلية بعد التعادل 3-3 بعد فوزها في المباراة الأولى على لاعبة الصين بنتيجة 4-0 وخسارة من حميدة عباسلي لاعبة إيران في المباراة الثالثة ، حيث يوجد بالمجموعة مواجهة بين 5 لاعبين، ويتأهل إلى نصف النهائي أصحاب المركزين الأول والثاني.

وحصدت البعثة المصرية 4 ميداليات برونزية فى أولمبياد طوكيو 2020 والتي تنتهي منافساتها غداً الأحد، من خلال هداية ملاك وسيف عيسي في التايكوندو ، وكيشو في المصارعة ، وجيانا فاروق في الكاراتيه .