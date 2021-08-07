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شكرا لقرائتكم خبر عن فريال أشرف تتصدر المجموعة وتواجه لاعبة كازاخستان فى نصف نهائي الكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تصدرت فريال أشرف لاعبة المنتخب الوطني للكاراتية المجموعة الثانية في منافسات وزن 61 كجم للكاراتية، لتواجه صوفيا بروستيفا لاعبة كازاخستان صاحبة المركز الثاني في المجموعة الأولي ، في مباراة نصف النهائي بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، في تمام الساعة 12:20 ظهر اليوم .
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تأهلت فريال أشرف لاعبة المنتخب الوطني للكاراتية، إلي نصف نهائي منافسات وزن 61 كجم للكاراتية ، بعد التعادل مع بطلة الجزائر في المباراة الأخيرة بدور المجموعات ، وتضمن لمصر ميدالية خامسة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.
وحققت فريال أشرف الفوز على لاعبة سويسرا بالأفضلية بعد التعادل 3-3 بعد فوزها في المباراة الأولى على لاعبة الصين بنتيجة 4-0 وخسارة من حميدة عباسلي لاعبة إيران في المباراة الثالثة ، حيث يوجد بالمجموعة مواجهة بين 5 لاعبين، ويتأهل إلى نصف النهائي أصحاب المركزين الأول والثاني.
وحصدت البعثة المصرية 4 ميداليات برونزية فى أولمبياد طوكيو 2020 والتي تنتهي منافساتها غداً الأحد، من خلال هداية ملاك وسيف عيسي في التايكوندو ، وكيشو في المصارعة ، وجيانا فاروق في الكاراتيه .
وكانت جيانا فاروق لاعبة منتخب مصر للكاراتيه قد صعدت إلى منّصة التتويج لتحصد الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو الحالية فى منافسات وزن 61 كجم بعد التعادل أمام منافساتها لاعبة الصين فى الدور نصف النهائى، لكن الفوز جاء باختيار الحكام، لتفقد البطلة المصرية فرصة اللعب على الذهب فى قرار تحكيمى مثير للجدل.