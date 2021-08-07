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بعد مرور 10 دقائق..منتخب اليد يتقدم على إسبانيا 5 / 4 فى لقاء تحديد برونزية أولمبياد طوكيو

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القاهرة - سامية سيد - تقدم منتخب مصر الأول لكرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا  على  نظيره إسبانيا  بنتيجة 5 / 4 بعد مرور 10 دقائق فى لقاء تحديد صاحب برونزية أولمبياد طوكيو 2020  للمرة الأولى بالتاريخ التى يصل فيها الفراعنة للمنافسة على ميدالية  بدورة أولمبية .

و شهد أول 10 دقائق فى اللقاء تألق ملحوظ للثلاثى ، أحمد الأحمر قائد الفريق و معه أحمد هشام دودو و محمد ممدوح هاشم .

يسعى منتخب مصر بقوة إلى العودة إلى أرض الوطن بحصد ميدالية لتحقيق حلم المصريين ، لاسيما و أن جارسيا المدير الفنى للفراعنة يلعب أمام منتخب بلاده و يعلم كل كبيرة و صغيرة من حيث نقاط القوة و الضعف .

 

تلقى منتخب مصر الأول لكرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا هزيمة بشرف أمام نظيره الفرنسى بنتيجة 27 / 23 فى لقاء نصف نهائى أولمبياد طوكيو 2020 المقامة حاليا فى اليابان  ، لينافس على الميدالية البرونزية.

 تأهل منتخب اليد إلى نصف النهائى بالفوز على الماكينات الألمانية  الثلاثاء بنتيجة 31/26 فى ربع النهائى قبل أن يحصل على راحة  الأربعاء .

 

وحقق منتخب اليد الفوز فى 4 مواجهات بدورالمجموعات أمام كل من البرتغال بنتيجة 37 / 31 فى أول المشوار قبل الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27  فى ثانى المواجهات قبل تحقيق الفوز على كل من اليابان 33 / 29 ثم السويد "وصيف العالم" 27 / 22، وأخيرا على البحرين فى ختام الدور الأول بنتيجة 30 / 20.

 

وتضم قائمة منتخب اليد فى الأولمبياد كلا من: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.

 

بينما تأهل منتخب الدنمارك لمواجهة فرنسا فى النهائى  للمنافسة على الميدالية الذهبية بعدما أقصى المنتخب الإسبانى بنتيجة 27 / 23 .

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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