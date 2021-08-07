شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مرور 10 دقائق..منتخب اليد يتقدم على إسبانيا 5 / 4 فى لقاء تحديد برونزية أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم منتخب مصر الأول لكرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا على نظيره إسبانيا بنتيجة 5 / 4 بعد مرور 10 دقائق فى لقاء تحديد صاحب برونزية أولمبياد طوكيو 2020 للمرة الأولى بالتاريخ التى يصل فيها الفراعنة للمنافسة على ميدالية بدورة أولمبية .

و شهد أول 10 دقائق فى اللقاء تألق ملحوظ للثلاثى ، أحمد الأحمر قائد الفريق و معه أحمد هشام دودو و محمد ممدوح هاشم .

يسعى منتخب مصر بقوة إلى العودة إلى أرض الوطن بحصد ميدالية لتحقيق حلم المصريين ، لاسيما و أن جارسيا المدير الفنى للفراعنة يلعب أمام منتخب بلاده و يعلم كل كبيرة و صغيرة من حيث نقاط القوة و الضعف .

تلقى منتخب مصر الأول لكرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا هزيمة بشرف أمام نظيره الفرنسى بنتيجة 27 / 23 فى لقاء نصف نهائى أولمبياد طوكيو 2020 المقامة حاليا فى اليابان ، لينافس على الميدالية البرونزية.

تأهل منتخب اليد إلى نصف النهائى بالفوز على الماكينات الألمانية الثلاثاء بنتيجة 31/26 فى ربع النهائى قبل أن يحصل على راحة الأربعاء .

وحقق منتخب اليد الفوز فى 4 مواجهات بدورالمجموعات أمام كل من البرتغال بنتيجة 37 / 31 فى أول المشوار قبل الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27 فى ثانى المواجهات قبل تحقيق الفوز على كل من اليابان 33 / 29 ثم السويد "وصيف العالم" 27 / 22، وأخيرا على البحرين فى ختام الدور الأول بنتيجة 30 / 20.

وتضم قائمة منتخب اليد فى الأولمبياد كلا من: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.