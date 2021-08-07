شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة..الزمالك يهزم الترجى بثنائية لأول مرة فى تونس بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 7 أغسطس 2005 حقق الزمالك أول فوز على الترجى بملعبه فى تونس بهدفين مقابل هدف، سجلهما البديل حازم إمام وجونيور فى الشوط الثانى، ليحقق الزمالك أول فوز له بعد ثلاثة تعادلات متتالية، ويرفع رصيده إلى 6 نقاط بدورى الأبطال الأفريقى، جاء تشكيل الزمالك خارج ملعبه مكونا من: عبد الواحد السيد، المعتز بالله إينو، محمود محمود، وائل القباني، مدحت عبدالهادي، طارق السيد (حازم إمام الكبير)، محمد عبدالواحد، إبراهيم سعيد، طارق السعيد، عبدالحليم علي، أولى جونيور (محمد أبو العلا).

وعلى المستوى المحلى فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 12 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 27 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.

وفاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة وهى البطولة التى أقيمت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الاتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.

وعلى مستوى العالم العربى فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين.

وعلى المستوى الأفريقى تمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمرة الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 4 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية مرة واحدة أيضًا، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.

وإجمالاً فاز الزمالك طوال تاريخه بـ76 بطولة، بين محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزا بالبطولات فى الوطن العربى.