شكرا لقرائتكم خبر عن فريال أشرف تتأهل إلي نصف نهائي الكاراتية وتضمن ميدالية خامسة لمصر في الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت فريال أشرف لاعبة المنتخب الوطني للكاراتية، إلي نصف نهائي منافسات وزن 61 كجم للكاراتية ، بعد التعادل مع بطلة الجزائر في المباراة الأخيرة بدور المجموعات ، وتضمن لمصر ميدالية خامسة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وحققت فريال أشرف الفوز على لاعبة سويسرا بالأفضلية بعد التعادل 3-3 بعد فوزها في المباراة الأولى على لاعبة الصين بنتيجة 4-0 وخسارة من حميدة عباسلي لاعبة إيران في المباراة الثالثة ، حيث يوجد بالمجموعة مواجهة بين 5 لاعبين، ويتأهل إلى نصف النهائي أصحاب المركزين الأول والثاني.

وحصدت البعثة المصرية 4 ميداليات برونزية فى أولمبياد طوكيو 2020 والتي تنتهي منافساتها غداً الأحد، من خلال هداية ملاك وسيف عيسي في التايكوندو ، وكيشو في المصارعة ، وجيانا فاروق في الكاراتيه .