شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. جيانا فاروق صائدة بطولات الكاراتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جيانا فاروق هي أول لاعبة مصرية وأفريقية وعربية تحقق ميدالية أولمبية في رياضة الكاراتيه، حيث أنها أول نسخة اولمبية تشارك فيها لعبة الكاراتيه، كما أنه من المقرر غياب اللعبة عن أولمبياد باريس 2024، ولوس انجلوس 2028.

تبلغ جيانا فاروق 26 عاما، وبدأت الرياضة مع لعبة السباحة، لكنها لم تكملها، وانضمت للكاراتيه، ودرست الصيدلة وحصلت على درجة البكالوريوس، وشاركت في الكثير من البطولات، واستطاعت جيانا رغم سنها الصغير أن تحقق الكثير من البطولات والألقاب، وصلت إلى 7 ميداليات ذهبية ببطولات العالم و13 ذهبية فى البطولات الدولية الأخرى إضافة إلى 15 ميدالية فضية، بالإضافة إلى تتويجها بالميدالية البرونزية والمركز الثالث، فى منافسات الدورى العالمى للكاراتيه، بوزن 61 كجم، بعد التغلب على لاعبة الفلبين بنتيجة 4/3 ، و كشفت جيانا فاروق فى أحد اللقاءات من قبل عن حبها لورق العنب ، و مشاهدة أفلام الزعيم عادل إمام و أحمد حلمى

واستطاعت جيانا فاروق أن ترفع رصيد البعثة المصرية في طوكيو إلى 4 ميداليات، حيث حقق لاعبى التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسى برونزيتان، وبعدهما توج محمد إبراهيم كيشو لاعب المصارعة بالميدالية البرونزية، لتكون ميدالية جيانا هي الرابعة .

وتٌعد جيانا فاروق، هي أول لاعبة مصرية وأفريقية وعربية تتأهل إلى أولمبياد طوكيو في رياضة الكاراتيه، فى أول نسخة تشارك فيها اللعبة، حيث أعلن الاتحاد قائمة المتأهلين عبر موقعه الرسمى، ومن بينهم جيانا لتكون أول مصرية وعربية تنجح في التأهل إلى أولمبياد طوكيو.

وقررت إدارة البعثة المصرية المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020 برئاسة المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن تحمل جيانا فاروق لاعبة منتخب مصر للكاراتية علم مصر فى حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية المقرر له يوم 8 أغسطس الجارى.