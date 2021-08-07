شكرا لقرائتكم خبر عن فريال أشرف تخسر من بطلة ايران وتواجه الجزائرية للتأهل إلى نصف نهائي الكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسرت فريال أشرف لاعبة المنتخب الوطني للكاراتية، من حميدة عباسلي لاعبة إيران في المباراة الثالثة لها في مباريات المجموعة الثانية لمنافسات وزن 61 كجم للكاراتية ، ويتبقي لها مباراة واحدة في المجموعة أمام بطلة الجزائر، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وتحتاج فريال أشرف الفوز في المباراة الأخيرة على بطلة الجزائر للتأهل إلي الدور نصف النهائي لمنافسات وزن 61 كجم للكاراتية ، وحققت فريال أشرف الفوز على لاعبة سويسرا بالأفضلية بعد التعادل 3-3 بعد فوزها في المباراة الأولى على لاعبة الصين بنتيجة 4-0 ، حيث يوجد بالمجموعة مواجهة بين 5 لاعبين، ويتأهل إلى نصف النهائي أصحاب المركزين الأول والثاني.

وحصدت البعثة المصرية 4 ميداليات برونزية فى أولمبياد طوكيو 2020 والتي تنتهي منافساتها غداً الأحد، من خلال هداية ملاك وسيف عيسي في التايكوندو ، وكيشو في المصارعة ، وجيانا فاروق في الكاراتيه .