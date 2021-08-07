شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وسيراميكا فى الدوري المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه اليوم السبت، فريق الأهلى نظيره سيراميكا على استاد الأهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يبحث المارد الأحمر الاستمرار على قمة جدول الدوري، خاصة بعدما حقق فوزاً غالياً على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية، فيما تعادل سيراميكا مع أسوان بهدف لكل فريق في آخر ظهور بالمسابقة.

تقام مباراة الأهلي وسيراميكا في التاسعة مساء اليوم السبت، ويراهن المارد الأحمر على الفوز على سيراميكا الليلة للبقاء على قمة الدوري التي وصل إليها بعد التساوى مع الزمالك برصيد 61 نقطة، ولكن أفضلية المواجهات المباشرة والأهداف لصالح المارد الأحمر، لاسيما أن الزمالك سيواجه منافسه غزل المحلة اليوم أيضا.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسيراميكا اليوم السبت فى الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ترتيب الأهلي وسيراميكا في جدول الدوري

يحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 18 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 56 هدفا وتلقت شباكه 22 هدفاً، فيما يحتل سيراميكا المركز الثانى عشر برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 12 مباراة وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

يستعيد الأهلى في مباراة الليلة جهود خمسة لاعبين هم محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر بعد انتهاء الراحة التي حصلوا عليها بعد نهاية مهمتهم مع المنتخب الأوليمبى، وكذلك أيمن أشرف بعد انتهاء الإيقاف، فيما يغيب المغربى بدر بانون بسبب إصابته بكورونا، ووليد سليمان للإصابة بمزق في العضلة الخلفية.