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اولمبياد طوكيو .. عمرو الجزيري لاعب أمريكا يحطم الرقم الأولمبي في سباحة الخماسي الحديث

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القاهرة - سامية سيد - نجح عمرو الجزيري لاعب مصر السابق ولاعب منتخب أمريكا الحالي للخماسي الحديث، في تحطيم الرقم الأوليمبي في سباحة الخماسي الحديث بزمن ١:٥٢:٩٦ دقيقة، خلال منافسات أولمبياد طوكيو 2020 .

ويشارك اللاعب المصري عمرو الجزيري ضمن منافسات الخماسي الحديث، ولكن تحت اسم أمريكا،  وذلك بعدما مثل مصر في 3 دورات أولمبية متتالية، ابتداءا من بكين حتي أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

فيما أحتل أحمد الجندى لاعب المنتخب الوطنى في الخماسى الحديث ، المركز الخامس فى منافسات سباحة الخماسى الحديث بزمن 1:57.13 دقيقة، ليحتل المركز 13 فى الترتيب العام لنهائى الخماسى الحديث برصيد 524 نقطه بعد نهاية منافسات السلاح والسباحة بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 .

وتضم بعثة الخماسى كل من : أحمد اشرف حامد، وأحمد اسامة الجندي، وأميرة أحمد قنديل، و هايدي عادل مرسي لاعبين اساسيين بالإضافة إلى إسلام حامد و سلمي أيمن لاعبين احتياطيين، حيث تأهل الخماسي الحديث للأولمبياد بالحد الأقصى من اللاعبين المسموح به  وهو أربعة لاعبين بواقع لاعبان ولاعبتان.

 

 

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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