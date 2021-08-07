شكرا لقرائتكم خبر عن اولمبياد طوكيو .. عمرو الجزيري لاعب أمريكا يحطم الرقم الأولمبي في سباحة الخماسي الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح عمرو الجزيري لاعب مصر السابق ولاعب منتخب أمريكا الحالي للخماسي الحديث، في تحطيم الرقم الأوليمبي في سباحة الخماسي الحديث بزمن ١:٥٢:٩٦ دقيقة، خلال منافسات أولمبياد طوكيو 2020 .

ويشارك اللاعب المصري عمرو الجزيري ضمن منافسات الخماسي الحديث، ولكن تحت اسم أمريكا، وذلك بعدما مثل مصر في 3 دورات أولمبية متتالية، ابتداءا من بكين حتي أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.