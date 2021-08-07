شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه اليوم السبت فريق الزمالك نظيره غزل المحلة، فى المباراة التى ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على استاد الإسكندرية.

تُقام مباراة الزمالك وغزل المحلة فى السابعة من مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، على أن تُذاع عبر قناة أون تايم سبورت.

ويسعى الأبيض لتحقيق الفوز واقتناص الثلاثة نقاط، لمواصلة المنافسة على لقب الدورى الممتاز للموسم الجارى، وذلك بعدما توقفت مباريات الأبيض لأكثر من شهر، حيث كانت آخر مباراة رسمية خاضها الفريق أمام مصر للمقاصة والتى جمعت بينهما يوم 28 يونيو الماضى، فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد.

يحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 61 نقطة، بالتساوى مع الأهلى الذى تصدر جدول الترتيب بنفس الرصيد وبفارق المواجهات المباشرة بين الفريقين، فيما خاض الأبيض 27 مباراة حقق خلالها الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى مباراتين، وهما نفس عدد مواجهات الأحمر حتى الآن فى المسابقة المحلية، فيما سجل الأهلى 56 هدفًا واستقبل 22 هدفًا بينما سجل الزمالك 48 هدفًا واستقبل 18 هدفًا، بينما يحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالها الفوز فى 7 مواجهات وتعادل فى 11 مباراة وهُزم فى 9 لقاءات أخرى.