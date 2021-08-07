شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو .. أحمد الجندي يحتل المركز الخامس في سباحة الخماسي الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحتل أحمد الجندى لاعب المنتخب الوطنى في الخماسى الحديث ، المركز الخامس فى منافسات سباحة الخماسى الحديث بزمن 1:57.13 دقيقة، ليحتل المركز 13 فى الترتيب العام لنهائى الخماسى الحديث برصيد 524 نقطه بعد نهاية منافسات السلاح والسباحة بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 .

وتضم بعثة الخماسى كل من : أحمد اشرف حامد، وأحمد اسامة الجندي، وأميرة أحمد قنديل، و هايدي عادل مرسي لاعبين اساسيين بالإضافة إلى إسلام حامد و سلمي أيمن لاعبين احتياطيين، حيث تأهل الخماسي الحديث للأولمبياد بالحد الأقصى من اللاعبين المسموح به وهو أربعة لاعبين بواقع لاعبان ولاعبتان.

ويضم الجهاز الفني والإداري كلا من: رؤوف حسام الدين محروس مديرًا فنيًا وقائم بالأعمال الإدارية، وأحمد محمد الصغير مدير فني للسلاح، وابراهيم محمد سكر مدير فني للرماية، وياسر مهدي عصر مدير فني للفروسية، ومحمد نجاح المطراوي مدرب أحمال، وعبد الرحمن محمد علي اخصائي العلاج الطبيعي، ومحمد السيد خاطر أخصائي التغذية والمكملات، وجاويد سيد خاوار محلل اداء.

والجدير بالذكر انه لأول مرة في التاريخ ستقام مسابقات الخماسي الحديث على ملعب واحد في الأولمبياد.