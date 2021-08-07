برونزية اليد.. مصر 16-19 إسبانيا.. أولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة المنتخب الوطني لكرة اليد ونظيره الإسباني على تحديد صاحب المركز الثالث في النسخة الجارية من دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وكان المنتخب المصري قد هُزم في مباراة دور نصف النهائي أمام نظيره الفرنسي فيما هُزم المنتخب الإسباني أمام نظيره الدنماركي.

وانتظروا تغطية لأبرز أحداث المباراة فور انطلاقها:

تقدم أحمد الأحمر للمنتخب الوطني بتسجيل أول أهداف الفريق بعد مرور دقيقتين ونصف قبل أن يتعادل المنتخب الإسباني ليستمر التعادل حتى نتيجة 3 -3 ثم تتقدم مصر لتصبح النتيجة بعد مرور 8 دقائق 5 - 3.

ونجح المنتخب الإسباني في العودة مرة أخرى بتقليص النتيجة بهدف رابع في الدقيقة 9 ثم التعادل في الدقيقة 10 قبل أن تتقدم بهدف سادس في الدقيقة 11.

وتعادل الأحمر لمصر في الدقيقة 13 من رمية جزائية قبل أن يتقدم لمصر بهدف سابع بعد تسديده رمية جزائية أخرى بنجاح في الدقيقة 14 قبل أن تتعادل إسبانيا في الدقيقة ذاتها.

وتقدم المنتخب الإسباني بهدف ثامن قبل أن يتعادل يحيى خالد لمصر في الدقيقة 15 قبل أن يتقدم المنتخب الإسباني مرة أخرى بهدف تاسع ثم يتعادل ممدوح هاشم لمصر في الدقيقة 17.

وعاد المنتخب الوطني للتقدم مرة أخرى في الدقيقة 18 بهدف سجله يحيى خالد هو العاشر للفريق قبل أن يتعادل المنتخب الإسباني في الدقيقة ذاتها ثم تقدم المنتخب الإسباني بهدف في الدقيقة 19 قبل أن يتعادل محمد سند للمنتخب الوطني في الدقيقة ذاتها لتُصبح النتيجة 11 - 11.

وفي الدقيقة 20 تقدم المنتخب الإسباني بتسجيل الهدف الـ 12 قبل أن يرد قداح بتصويبة قوية تعادل بها للمنتخب الوطني ولكن عاد المنتخب الإسباني للتقدم مع الدقيقة 21 بتسجيل الهدف 13 ثم 14 ثم 15.