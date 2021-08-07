تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة غزل المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام نظيره غزل المحلة.

ويلتقي الزمالك نظيره غزل المحلة على استاد الإسكندرية، عند السابعة من مساء يوم غد، ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة دوري WE.

وجاء التشكيل المتوقع للزمالك في مباراة غزل المحلة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود حمدي "الونش"، محمد عبد الغني، محمد عبدالشافي.

الوسط : طارق حامد ويُفاضل بين محمود عبد العزيز أو إسلام جابر.

خط الوسط المتقدم: شيكابالا، أشرف بنشرقي، أحمد السيد "زيزو".

المهاجم: سيف الجزيري.