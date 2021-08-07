فريال أشرف تفوز على السويسرية إلينا وتقترب من حصد ميدالية في منافسات الكاراتيه

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو- (أ ش أ):

فازت بطلة الكاراتيه المصرية فريال أشرف على السويسرية إلينا كويرشي المصنفة الثانية على العالم، بنقطة الأفضلية بعد تعادلهما 3 - 3، في المواجهة التي جمعتهما صباح اليوم السبت، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثانية لمنافسات الكاراتيه "كوميتيه" لوزن فوق 61 كيلوجراما، بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

كانت فريال أشرف قد افتتحت مبارياتها بدور المجموعات صباح اليوم بالفوز على الصينية لي جونج بنتيجة 4 - 0، في الجولة الأولى لدور المجموعات، لتقترب البطلة المصرية من التأهل للدور نصف النهائي، وبالتالي حصد ميدالية أولمبية جديدة لمصر في الكاراتيه.

ومن المقرر أن تستكمل فريال أشرف مبارياتها في دور المجموعات، في وقت لاحق اليوم، حيث يتبقى لها مواجهتان فقط أمام كل من الإيرانية حميدة عباسلي في الجولة الثالثة، والجزائرية لمياء معطوب في الجولة الرابعة.

وتضمن اللاعبات الأربع اللاتي تتأهلن إلى الدور نصف النهائي "متصدرة ووصيفة المجموعتين الأولى والثانية"، لمنافسات الكاراتيه "كوميتيه"، الحصول على ميدالية أولمبية "برونزية على الأقل".

كانت بطلة الكاراتيه المصرية جيانا فاروق قد حصلت أمس على الميدالية البرونزية في منافسات الكوميتيه أيضا.​