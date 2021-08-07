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منتخب مصر للجمباز الإيقاعي يودع منافسات الفرق بالأولمبياد

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محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو- (أ ش أ):
ودع منتخب مصر للجمباز الإيقاعي منافسات الفرق، وذلك بعد احتلاله المركز الثالث عشر في المنافسات بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وأنهى الفريق المصري المكون من لوجين السيد وتيا صبحي وبولينا فؤاد وسلمى صالح وملك سليم، المنافسات بمجموع نقاط 69.53 في المركز الثالث عشر، وبذلك لا ينجح في التأهل إلى النهائي حيث يتأهل أول 8 فرق.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبا و48 لاعبة.

وحققت مصر حتى الآن أربعة ميداليات برونزية لكل من هداية ملاك وسيف عيسي في التايكوندو، ومحمد إبراهيم كيشو في المصارعة، وجيانا فاروق في الكاراتيه.​

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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