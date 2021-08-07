عجوز باكستانية تهزم "دلتا كورونا"

محمد الفلاح - السبت 7 أغسطس 2021

تمكنت مسنة باكستانية بالغة من العمر 106 أعوام من أن تهزم متحور "دلتا" لفيروس كورونا وتتعافى من المرض.



وبحسب قناة "ARY News" الباكستانية فإن المسنة، حاسين بيبي، البالغة من العمر 106 أعوام كانت تتلقي العلاج في أحد مستشفيات مدينة كاراتشي، مشيرة إلى أن عمال المستشفى وأسرة المرأة المسنة احتفلوا بشفائها بتناول كعكة.

ومنذ مطلع يوليو/ تموز الماضي يعد متحور "دلتا" من فيروس كورونا الأكثر انتشارا في معظم الدول الأوروبية، وفي هذا الضوء أوصى المركز الأوروبي للوقاية والإشراف على الأمراض، ومنظمة الصحة العالمية، نهاية الشهر الماضي، بتشديد الإجراءات الهادفة لمنع انتشاره.

وتم أول تسجيل لمتحور (B.1.617) من فيروس كورونا في الهند في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، وجرى فيما بعد تسجيل 3 أنواع منه، وبينها متحور "دلتا"، الذي تم العثور عليه في الآونة الأخيرة في بلدان عديدة، والذي، برأي الأطباء الهنود، ربما أصبح سببا رئيسيا للموجة الثانية من جائحة كورونا في الهند.