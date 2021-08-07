الفيفا يحدد موعد المباريات المؤجلة في تصفيات كأس العالم 2022

محمد الفلاح - السبت 7 أغسطس 2021

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن مواعيد المباريات المؤجلة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، والخاصة بمنطقة أمريكا الجنوبية.



وكان اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية (كونميبول) قرر قبل 4 أشهر تأجيل جولتين كان من المقرر إقامة مبارياتهما بين 25 و31 مارس/آذار الماضي بسبب ظهور السلالة البرازيلية من الفيروس التاجي، مما كان السبب الرئيسي وراء "استحالة وجود جميع اللاعبين في الوقت المناسب" للمشاركة في المنافسات.

وأعلن الفيفا أن تلك المباريات التي تأجلت ستتم إقامتها بين شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول المقبلين.

وأوضح الاتحاد الدولي أنه بعد بحث إعادة جدولة المواعيد، استجاب لطلب الكونميبول، الذي اقترح إقامة المباريات المؤجلة في سبتمبر وأكتوبر مع زيادة الفوارق الزمنية بينها، مما يوفر وقتا كافيا للراحة والاستعداد بين اللقاءات.

ومن المقرر وفقا لهذا القرار أن يشهد شهرا سبتمبر وأكتوبر مباريات الجولات 9 و10 و11 و12 من تصفيات المونديال، بجانب الجولتين 5 و6 المؤجلتين.

ويتصدر منتخب البرازيل تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 برصيد 18 نقطة، جمعها من الفوز في مبارياته الـ6 الأولى، بفارق 6 نقاط عن الأرجنتين التي فازت في 3 لقاءات وتعادلت في مثلها.

وتتأهل أول 4 منتخبات من التصفيات بشكل مباشر إلى نهائيات كأس العالم، فيما يلعب المنتخب الخامس ملحقا مع منتخب من قارة أخرى.