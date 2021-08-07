شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. الأهلى يتحدى سيراميكا فى صراع البقاء على القمة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى مع دقات التاسعة مساء اليوم السبت اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره سيراميكا على ستاد الاهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وحقق المارد الأحمر فوزاً غالياً على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل سيراميكا مع أسوان بهدف لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة.

ويحتل الاهلى صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 18 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 56 هدف وتلقت شباكه 22 هدفاً، فيما يحتل سيراميكا المركز الثانى عشر برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 12 مباراة وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

ويستعيد الاهلى في مباراة الليلة جهود خمسة لاعبين هم محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر بعد انتهاء الراحة التي حصلوا عليها بعد نهاية مهمتهم مع المنتخب الاوليمبى وكذلك أيمن أشرف بعد انتهاء الايقاف ، فيما يغيب المغربى بدر بانون بسبب إصابته بكورونا ووليد سليمان للإصابة بمزق في العضلة الخلفية .

ويسعى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، للتتويج ببطولة الدوري للموسم السادس على التوالى فى النسخة الحالية للمسابقة، لاسيما بعد نجاحه فى التتويج بدوري أبطال أفريقيا للموسم الثانى على التوالى وللمرة العاشرة فى تاريخ القلعة الحمراء ، وطالب موسيمانى لاعبيه بضرورة تحقيق الانتصار الرابع على التوالى للبقاء على قمة الدوري ،ونجح الأهلي فى الفوز بأربعة مباريات على سموحة والمقاولون والمقاصة وتعادل مع بيراميدز والبنك الاهلى ثم فاز بصعوبة على الإنتاج الحربى ثم على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف.

ويراهن الاهلى على الفوز على سيراميكا الليلة للبقاء على قمة الدوري التي وصل إليها بعد التساوى مع الزمالك برصيد 61 نقطة ولكن أفضلية المواجهات المباشرة والاهداف لصالح المارد الأحمرلاسيما أن الزمالك سيواجه منافسه غزل المحلة اليوم أيضاً.

ويتبقى للأهلى 7 مباريات مع " سيراميكا والإسماعيلى وإنبى وطلائع الجيش والمصرى البورسعيدى والجونة ومن ثم أسوان فى الختام".

بينما يتبقى للزمالك 7 مباريات مع "غزل المحلة والإسماعيلى والاتحاد السكندرى ووادى دجلة وسيراميكا والإنتاج الحربى والبنك الأهلى".

في المقابل ، تعد مباراة الليلة هي الأولى لسيراميكا بقيادة هيثم شعبان عقب عودته لتدريب الفريق خلفاً لضياء السيد وطالب لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات لإنهاء الموسم في مركز يليق بالفريق بعد دوامة النتائج المتراجعة بالاونة الأخيرة،ويفتقد سيراميكا جهود الثلاثى شادى حسين وشريف دابو وصالح جمعة في مواجهة الاهلى بسبب الإصابة.