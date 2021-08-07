شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. منتخب اليد بالأبيض أمام إسبانيا فى لقاء المنافسة على برونزية الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن صلاح عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة اليد رئيس بعثة منتخب مصر فى الأولمبياد عن ارتداء الفراعنة الزى الأبيض أمام إسبانيا فى المواجهة التى ستجمعهما فى العاشرة صباح اليوم السبت لتحديد صاحب الميدالية البرونزية فى طوكيو 2020.

وينافس منتخب مصر الأول لكرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا على البرونزية بعد الهزيمة بشرف أمام نظيره الفرنسى بنتيجة 27 / 23 فى لقاء نصف نهائى أولمبياد طوكيو 2020 المقامة حاليا فى اليابان، حيث تأهل منتخب اليد إلى نصف النهائى بالفوز على الماكينات الألمانية الثلاثاء بنتيجة 31/26 فى ربع النهائى قبل أن يحصل على راحة أمس الأربعاء.

وحقق منتخب اليد الفوز فى 4 مواجهات بدورالمجموعات أمام كل من البرتغال بنتيجة 37 / 31 فى أول المشوار قبل الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27 فى ثانى المواجهات قبل تحقيق الفوز على كل من اليابان 33 / 29 ثم السويد "وصيف العالم" 27 / 22، وأخيرا على البحرين فى ختام الدور الأول بنتيجة 30 / 20.

وتضم قائمة منتخب اليد فى الأولمبياد كلا من: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.