أولمبياد طوكيو.. فريال أشرف تفوز على بطلة سويسرا بالكاراتيه وتقترب من التأهل

القاهرة - سامية سيد - نجحت فريال أشرف لاعبة المنتخب الوطني للكاراتية، في الفوز علي إلينا كويريسي لاعبة سويسرا بالأفضلية بعد التعادل 3-3 في ثاني مباريات دور المجموعات في منافسات فردي سيدات للكاراتيه، بأولمبياد طوكيو 2020، وتقترب من التأهل إلي دور نصف النهائي حيث يوجد بالمجموعة مواجهة بين 5 لاعبين، ويتأهل إلى نصف النهائي أصحاب المركزين الأول والثاني.

وكانت جيانا فاروق لاعبة منتخب مصر للكاراتيه قد صعدت إلى منّصة التتويج لتحصد الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو الحالية فى منافسات وزن 61 كجم بعد التعادل أمام منافساتها لاعبة الصين فى الدور نصف النهائى، لكن الفوز جاء باختيار الحكام، لتفقد البطلة المصرية فرصة اللعب على الذهب فى قرار تحكيمى مثير للجدل.

وتمكنت جيانا فاروق من إضافة الميدالية الرابعة لمصر في أولمبياد طوكيو ، فقد افتتحت البطلة المصرية هداية ملاك لاعبة التايكوندو، طريق النصر والتتويج بالميداليات، عندما حصدت الميدالية البرونزية، قبل أن يُضيف سيف عيسى بطل التايكوندو، الميدالية الثانية، والأولى له في الأولمبياد متفوقاً على منافسيه رغم الإصابة الصعبة التي تعرض لها قبل بداية الأولمبياد في الرباط الصليبي.