شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الزمالك يواجه غزل المحلة بحثًا عن استعادة صدارة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك تحدٍ جديد عندما يواجه نظيره غزل المحلة، فى السابعة من مساء اليوم السبت، فى المباراة التى ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد الإسكندرية، حيث يسعى الأبيض لتحقيق الفوز واقتناص الثلاثة نقاط، لمواصلة المنافسة على لقب الدورى الممتاز للموسم الجارى، وذلك بعدما توقفت مباريات الأبيض لأكثر من شهر، حيث كانت أخر مباراة رسمية خاضها الفريق أمام مصر للمقاصة والتى جمعت بينهما يوم 28 يونيو الماضى، فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد.

يحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 61 نقطة، بالتساوى مع الأهلى الذى تصدر جدول الترتيب بنفس الرصيد وبفارق المواجهات المباشرة بين الفريقين، فيما خاض الأبيض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى مباراتين، وهما نفس عدد مواجهات الأحمر حتى الآن فى المسابقة المحلية، فيما سجل الأهلى 56 هدفًا واستقبل 22 هدفًا بينما سجل الزمالك 48 هدفًا واستقبل 18 هدفًا، بينما يحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مواجهات وتعادل فى 11 مباراة وهُزم فى 9 لقاءات أخرى.

يسعى الزمالك للفوز على غزل المحلة لاستعادة صدارة جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز مرة أخرى، بعدما تساوى مع الأهلى فى النقاط، عقب فوز الأخير على وادى دجلة، بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثانية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، لذا حرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، على الحديث مع اللاعبين عن أهمية المباراة وعدم الاستهتار بها، حيث طالبهم بضرورة التركيز فى الفترة الحالية وعدم الاستهتار بفريق غزل المحلة، وشرح المدرب بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها فى المباراة، حيث ركز على الجوانب الفنية والخططية خلال التدريبات الأخيرة التى سبقت المباراة.

فيما استقر الفرنسى كارتيرون، على استمرار الدفع بالتونسى حمزة المثلوثى، الظهير الأيمن للأبيض، لقيادة الجبهة اليمنى، مُفضلاً عدم المجازفة بمشاركة حازم إمام، لمشاركته أساسيًا فى المباراة بعد غيابه فى المباريات الماضية، بسبب الإصابة التى كان يُعانى منها، قبل أن يعود للمشاركة فى التدريبات الجماعية عقب إتمام جاهزيته، إلا أن المدرب الفرنسى يفضل استمرار الدفع بالمثلوثى فى التشكيل الأساسى أمام غزل المحلة، كما سيقوم بالدفع بمحمود عبد العزيز "زيزو"، لاعب وسط الأبيض، بجوار طارق حامد لقيادة خط الوسط، بعدما قام بتجهيز اللاعب من خلال المباريات الودية التى خاضها خلال معسكره الحالى بمدينة برج العرب، حيث سيكون زيزو بمثابة تعويض لغياب إمام عاشور لاعب وسط الزمالك الذى يغيب عن اللقاء المقبل للإيقاف والذى شارك بشكل أساسى فى هذا المركز بجوار طارق حامد منذ رحيل الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق المنضم حديثًا للدحيل القطرى.

فى المقابل، يسعى فريق غزل المحلة، لتحقيق المفاجأة أمام الزمالك فى مباراة اليوم، لاسيما فى ظل تجهيز الفريق لهذه المباراة منذ أكثر من شهر حيث كانت أخر مباراة خاضها زعيم الفلاحين فى الدورى، أمام الاتحاد السكندرى، يوم 25 يونيو الماضى، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، لذا حرص خالد عيد، المدير الفنى لفريق غزل المحلة، على تجهيز لاعبيه بدنيًا وفنيًا جيدًا لخوض المرحلة المقبلة من منافسات الدورى الممتاز، لتحقيق مركز متقدم فى جدول المسابقة، فيما ستشهد مباراة الزمالك عودة يحيى حامد لاعب الفريق لقيادة الجبهة اليمنى بالتشكيل الأساسى للفريق بعدما عاد للمشاركة فى التدريبات الجماعية بعد غياب شهر ونصف عقب إصابته بكسر فى القفص الصدرى خلال مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندرى.