شكرا لقرائتكم خبر عن طموح خاص لـ أحمد الأحمر فى حصد برونزية طوكيو فى آخر مباراة دولية قبل الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطمح أحمد الأحمر، قائد منتخب مصر لكرة اليد، فى تحقيق إنجاز تاريخى مع الفراعنة بالتتويج ببرونزية أولمبياد طوكيو 2020 على حساب إسبانيا فى المباراة التى ستجمعهما فى العاشرة صباح اليوم السبت، فى آخر مباراة دولية مع منتخب مصر فى ظل إعلانه الاعتزال الدولى عقب انتهاء الدورة الأولمبية.

ويمتلك أحمد الأحمر سجلا حافلا بالإنجازات مع الفراعنة، لا سيما وأنه استطاع أن يواصل إنجازاته الدولية مع منتخب بلاده قبل إعلان الاعتزال الدولى بانتهاء الدورة الأولمبية الحالية، بعدما أصبح الهداف التاريخى لكرة اليد المصرية فى تاريخ الأولمبياد، بعدما تخطى رقم حسين زكى لاعب الفراعنة السابق الذى كان فى صدارة الهدافين بـ77 هدفا، وذلك بعدما سجل فى مباراة منتخب اليد أمام اليابان بالدور الأول.

وشارك أحمد الأحمر في أربع أولمبياد متتالية، حيث أحرز في أولمبياد أثينا 18 هدفا فى 6 مباريات، بينما أحرز في أولمبياد بكين 24 هدفا فى 5 مباريات، وفي أولمبياد ريو دى جانيرو أحرز 27 هدفا فى 5 مباريات.