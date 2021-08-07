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ما هو التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري؟

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 7 أغسطس 2021

يواصل الأهلي مساعيه للاحتفاظ بلقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، حين يستضيف سيراميكا كليوباترا على ملعب السلام، يوم السبت، في مباراة مؤجلة من الجولة 23.

 

وانتظم الأهلي في منافسات البطولة المحلية، بعد الانتهاء من كافة ارتباطه الخارجية خلال الأشهر الماضية، والتي أثمرت عن تتويجه بطلا لدوري أبطال أفريقيا 2021، والسوبر الأفريقي بجانب برونزية كأس العالم للأندية في قطر.

 

استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به المباراة.

 

ومن المنتظر أن يعود الدولي محمد الشناوي لحراسة مرمى الأهلي، بعد انتهاء مشاركاته في أولمبياد طوكيو 2021.

 

ويشارك في خط الدفاع الرباعي علي معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني (أكرم توفيق).

 

وفي خط الوسط سيتم بنسبة كبيرة الدفع بكل من عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي قفشة ومحمود عبدالمنعم كهربا وحسين الشحات، خلف مهاجم وحيد محمد شريف.

 

ستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

 

أما القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا فهي القناة الأولى للمجموعة المصرية ON TIME SPORT 1.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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