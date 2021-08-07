الاتحاد يتوج بطلا للدوري الليبي للمرة 17 في تاريخه

محمد الفلاح - السبت 7 أغسطس 2021

أسدل الستار على منافسات الدوري الليبي لموسم 2020-2021، بعد تتويج فريق الاتحاد باللقب في المباراة النهائية، على حساب الأهلي طرابلس.



وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي من دون أهداف، قبل أن يحتكم الفريقان لركلات الترجيح.

وابتسمت ركلات الترجيح لصالح فريق الاتحاد، الذي حقق فوزا مثيرا بنتيجة 6-5 ليرتقي نحو منصة التتويج باللقب.

وكان الاتحاد قد تأهل للنهائي بفوزه على الأهلي بنغازي بهدف وحيد، فيما جاء تأهل الأهلي طرابلس بفوزه على الأخضر بنتيجة 2-1.

وبذلك، تمكن الاتحاد م

أسدل الستار على منافسات الدوري الليبي لموسم 2020-2021، بعد تتويج فريق الاتحاد باللقب في المباراة النهائية، على حساب الأهلي طرابلس.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي من دون أهداف، قبل أن يحتكم الفريقان لركلات الترجيح.

وابتسمت ركلات الترجيح لصالح فريق الاتحاد، الذي حقق فوزا مثيرا بنتيجة 6-5 ليرتقي نحو منصة التتويج باللقب.

وكان الاتحاد قد تأهل للنهائي بفوزه على الأهلي بنغازي بهدف وحيد، فيما جاء تأهل الأهلي طرابلس بفوزه على الأخضر بنتيجة 2-1.

وبذلك، تمكن الاتحاد من التتويج باللقب للمرة 17 في تاريخه، والغائب منذ عام 2011 على حساب نظيره أهلي طرابلس.

ن التتويج باللقب للمرة 17 في تاريخه، والغائب منذ عام 2011 على حساب نظيره أهلي طرابلس.