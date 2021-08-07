تعرف على التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

محمد الفلاح - السبت 7 أغسطس 2021

يعود الزمالك من جديد لمنافسات الدوري المصري، بعد غياب لفترة طويلة، حين يلاقي غزل المحلة مساء يوم السبت.



وتقام المباراة على ملعب الإسكندرية في ضيافة نادي الزمالك، ضمن الجولة 28 من الدوري المصري.

استقر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به المباراة المرتقبة.

ومن المتوقع أن يضم تشكيل الزمالك كلا من محمود جنش في حراسة المرمى، خلف رباعي الدفاع محمد عبدالشافي ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثي.

وفي خط الوسط يشارك بنسبة كبيرة كل من طارق حامد ومحمود عبدالعزيز وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي، خلف مهاجم وحيد هو التونسي سيف الدين الجزيري.

ومن المنتظر أن يطلق الحكم صافرته للبداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وستكون القناة الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة هي القناة الأولى ON TIME SPORT 1.