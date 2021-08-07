شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أخمد نجوم الأهلى نيران الفتنة فى صفوف الفريق خلال الآونة الأخيرة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو الاهلى على إخماد نيران عدة أزمات داهمتهم خلال الفترة الأخيرة فى محاولة للحفاظ على التركيز فى صفوف المارد الاحمر قبل المباريات الحاسمة فى رحلة الحفاظ على لقب الدوري للموسم السادس على التوالى..

الشحات ينسف أنباء مشاجرته مع شريف بـ "اللايف"

فمنذ ساعات قليلة ظهر حسين الشحات ومحمد شريف ثنائي الأهلي، في حديث عبر إنستجرام، عقب لقاء وادي دجلة الذي فاز به الأحمر بنتيجة 2-1، مساء اليوم الأربعاء، في إطار الدوري المصري.

وسخر الشحات من أنباء تشاجره مع محمد شريف خلال لقاء وادي دجلة، بعد أن ظهرت علامات الغضب على شريف قبل لحظات من استبداله.

وقال الشحات ساخرًا عبر حديثهما بإنستجرام "سأخطفك لأننا تشاجرنا الليلة"، لكن شريف أبدى دهشته من هذه الأنباء، لأن الشحات كان متواجدًا عند المرمى وليس في اتجاهه على الإطلاق.



شريف والشحات

وأشار شريف إلى أن الجميع لا يعلم من يصرخ في اتجاهه، كما أنه لا يتحدث من الأساس عبر وسائل الإعلام.

وأكد أنه مرر الكرة في البداية لحسين الشحات، كما أن الأخير أشار إلى أن الأهلي لا تحدث به هذه الأشياء في ظل وجود عقوبات مغلظة، كما أن البعض يسعى لتشتيت لاعبي الأحمر، خاصة أن الأهلي يسعى للحفاظ على لقب الدوري.

أفشة يخمد نيران الفتنة مع محمد شريف: مستقبل هجوم مصر

بينما وجه محمد مجدى أفشة، صانع العاب النادى الأهلي رسالة لصناع الفتنة عبر حسابه على انستجرام فيما يتعلق بعلاقته بزميله محمد شريف عقب مباراة المقاولون العرب، وكتب أفشة عبر ستورى انستجرام: "الحمد لله على الفوز، توقيت مهم للغاية ووقت صعب، إن شاء الله الأهلى قد الرهان ومحمد شريف لاعب رائع ومستقبل هجوم مصر، بإذن الله يكون هداف الدوري وهداف مصر، رهان كبير عليه وعلى كل المهاجمين بالفريق نعدى بيهم إن شاء الله التحدى الكبير، مبروك".



افشة وشريف

وكانت بعض التقارير قد أشارت لشعور مجدى أفشة بالضيق من زميله محمد شريف الذى رفض تمرير الكرة له مفضلا تسجيل هدف بداعى أن وضعية أفشة كانت أفضل قبل أن يختار الأخير الخروج للإشادة بزميله وإخماد أى فتنة قد تصنع مستقبلا فى هذا الشأن، وحقق الأهلي فوزاً هاماً على المقاولون العرب بهدفين دون رد سجلهما صلاح محسن ومحمد شريف فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري.

الأهلى ينفى شائعة خناقة الشناوى ومحمد شريف

فيما واجه محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، العديد من الشائعات والأنباء المُثيرة خلال الأيام الماضية بشكل أصبح مع حارس القلعة الحمراء في بؤرة الأحداث الاهتمامات الكروية.

ورغم أن محمد الشناوي أحد أهم أعمدة الأهلي ومنتخب مصر الأساسية خلال الفترة الأخيرة بفضل التزامه وإجتهاده في الملعب إلا أن هذا لم يمنع من تناثر الشائعات والأنباء المُثيرة حوله فلقد قام البعض بترويج أنباء عن خناقة دخل فيها الشناوي مع زميله بالفريق محمد شريف خلال أحد التدريبات.

ونفى مسئولو الأهلي كل هذه الشائعات بداية من توقيع غرامة مالية ضد الشناوي أو إحالته للدكة في مباراة سموحة وأخيراً خناقته مع محمد شريف.