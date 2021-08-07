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طوكيو 2020..مشوار منتخب اليد فى أولمبياد طوكيو قبل المنافسة على البرونزية

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القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير المصرية بصفة عامة و العاشقة لكرة اليد بصفة خاصة المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر و نظيره الإسبانى و المحدد لها العاشرة صباح اليوم الست فى إطار لقاء تحديد برونزية أولمبياد طوكيو 2020 و التى تستمر حتى يوم 8 أغسطس الجارى .

ويرصد الخليج 365 مشوار فراعنة اليد فى الأولمبياد قبل مواجهة إسبانيا كالتالى :

دور المجموعات 

الفوز على البرتغال بنتيجة 37 / 31

الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27

الفوز على اليابان 33 / 29

الفوز على السويد "وصيف العالم" 27 / 22

الفوز على البحرين  30 / 20

ربع النهائى 

فوز مصر على ألمانيا 31/26 

نصف النهائى 

خسارة مصر أمام فرنسا 27 /23

يسعى منتخب مصر بقوة إلى العودة إلى أرض الوطن بحصد ميدالية لتحقيق حلم المصريين ، لاسيما و أن جارسيا المدير الفنى للفراعنة يلعب أمام منتخب بلاده و يعلم كل كبيرة و صغيرة من حيث نقاط القوة و الضعف .

 

 

وتضم قائمة منتخب اليد فى الأولمبياد كلا من: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.

 

بينما تأهل منتخب الدنمارك لمواجهة فرنسا فى النهائى  للمنافسة على الميدالية الذهبية بعدما أقصى المنتخب الإسبانى بنتيجة 27 / 23 .

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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