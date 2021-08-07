شكرا لقرائتكم خبر عن بيبو يضع خطة الفوز على الإنتاج فى ختام استعدادات أسوان لاستكمال الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم السبت فريق أسوان بقيادة أحمد بيبو مدرب أبناء الجنوب، استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي في مباراة الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد بتروسبورت.

ومن المقرر أن يضع بيبو خطة مواجهة الإنتاج الحربي وحسم نقاط المباراة في مران اليوم، كما سيعلن عن القائمة التي ستخوض اللقاء المرتقب.

وعاد بيبو إلى قيادة أسوان بعد تعافيه من فيروس كورونا، والذي تسبب في غيابه مؤخراً عن مباراة الأهلي التي خسرها أسوان بثلاثية مقابل هدف، لتكون مباراة الانتاج هي أول ظهور لبيبو بعد التعافي من كورونا.

وطالب أحمد مصطفى بيبو المدير الفني لفريق أسوان، لاعبي أبناء الجنوب، بصرورة حسم نقاط مباراة الانتاج، وذلك للحفاظ على فرص الفريق بالبقاء في الدوري، في ظل صعوبة المنافسة وتقارب النقاط بين فرق القاع.

وتعادل فريق أسوان مع نظيره الباطن السعودي بهدف لمثله، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين، في إطار استعدادات أسوان لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري العام، وسجل حمزة مجدي هدف أسوان في اللقاء.

ويحتل أسوان المركز الـ16 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 25 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد خوض 28 مباراة، حيث فاز أسوان فى 6 مباريات وتعادلوا فى 7 لقاءات أخرى، وتلقوا الهزيمة فى 15 مباراة، وسجل لاعبو أسوان 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 48 هدفاً آخر.