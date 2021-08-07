اخبار الرياضه

طوكيو 2020.. أمريكا تحصد الميدالية الذهبية بعد هزيمة فرنسا فى نهائى كرة السلة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. أمريكا تحصد الميدالية الذهبية بعد هزيمة فرنسا فى نهائى كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج منتخب أمريكا لكرة السلة بذهبية أولمبياد طوكيو المقامة حاليا في اليابان، بعد التفوق في المباراة النهائية على نظيره الفرنسي بنتيجة 87 / 82 في قمة مثيرة صباح اليوم السبت.

أمريكا حققت الذهبية الـ16 عشر لها بـ دورة الألعاب الأولمبية برياضة كُرة السلة، ما يمثل 80% من المنافسات على مدار التاريخ. ويعتبر هذا هو الذهب الرابع على التوالى للأمريكان في كرة السلة، منذ بكين 2008.

الربع الأول انتهى لصالح المنتخب الأمريكي بنتيجة 22-18، وواصلت أمريكا التفوق في الربع الثاني، حيث تقدمت 22-21 واستمر التقدم لنجوم العالم في الربع الثالث وقبل الأخير حيث أنهى نجوم الـNBA بنتيجة 27-24.

 

فرنسا أنهت الربع الرابع لصالحها 19-16، لكن ذلك لم يكن كافيًا للديوك الفرنسية، لتنتهي المباراة 87-82 لصالح الولايات المتحدة، وتصل للميدالية رقم 16 في تاريخ المنتخب الأمريكي لكرة السلة بالأولمبياد.

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا