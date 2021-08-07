شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. أمريكا تحصد الميدالية الذهبية بعد هزيمة فرنسا فى نهائى كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج منتخب أمريكا لكرة السلة بذهبية أولمبياد طوكيو المقامة حاليا في اليابان، بعد التفوق في المباراة النهائية على نظيره الفرنسي بنتيجة 87 / 82 في قمة مثيرة صباح اليوم السبت.

أمريكا حققت الذهبية الـ16 عشر لها بـ دورة الألعاب الأولمبية برياضة كُرة السلة، ما يمثل 80% من المنافسات على مدار التاريخ. ويعتبر هذا هو الذهب الرابع على التوالى للأمريكان في كرة السلة، منذ بكين 2008.

الربع الأول انتهى لصالح المنتخب الأمريكي بنتيجة 22-18، وواصلت أمريكا التفوق في الربع الثاني، حيث تقدمت 22-21 واستمر التقدم لنجوم العالم في الربع الثالث وقبل الأخير حيث أنهى نجوم الـNBA بنتيجة 27-24.

فرنسا أنهت الربع الرابع لصالحها 19-16، لكن ذلك لم يكن كافيًا للديوك الفرنسية، لتنتهي المباراة 87-82 لصالح الولايات المتحدة، وتصل للميدالية رقم 16 في تاريخ المنتخب الأمريكي لكرة السلة بالأولمبياد.