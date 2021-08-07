منتخب الجمباز الإيقاعي يحتل المركز 13 ويودع أولمبياد طوكيو

القاهرة - سامية سيد - ودع منتخب مصر للجمباز الإيقاعى منافسات أولمبياد طوكيو 2020، بعد حصوله على 69.35 نقطة محتلاً المركز الـ13، حيث يصعد للدور النهائى أفضل 8 منتخبات.

ويعتبر منتخب مصر للجمباز الإيقاعي هو الممثل الوحيد لأفريقيا والعرب في أولمبياد طوكيو 2020، حيث يتراوح أعمار لاعبات منتخب مصر ما بين 17 و18 سنة.

وصعدت آنسات الفراعنة للأولمبياد بعد الحصول على الميدالية الذهبية في البطولة الأفريقية التي احتضنتها شرم الشيخ خلال الفترة من 10 وحتى 17 مارس 2020.

وحصل منتخبنا الوطني على المركز الأول والميدالية الذهبية بعد حصد 23.4 نقطة، فيما حصد المنتخب الجنوب أفريقي المركز الثاني، أما المنتخب الجزائري فحصل على المركز الثالث.