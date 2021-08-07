شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب اليد وإسبانيا فى لقاء تحديد برونزية أولمبياد طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه اليوم السبت المنتخب الوطنى لكرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا نظيره الإسباني فى لقاء تحديد صاحب برونزية أولمبياد طوكيو 2020، للمرة الأولى بالتاريخ التى يصل فيها الفراعنة للمنافسة على ميدالية بدورة أولمبية.

تنطلق مباراة منتخب اليد وإسبانيا فى تمام العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساء بتوقيت اليابان،

ويسعى منتخب مصر بقوة إلى العودة إلى أرض الوطن بحصد ميدالية لتحقيق حلم المصريين، لاسيما وأن جارسيا المدير الفنى للفراعنة يلعب أمام منتخب بلاده ويعلم كل كبيرة و صغيرة من حيث نقاط القوة و الضعف.

خسارة منتخب اليد أمام فرنسا فى نصف النهائى

تلقى منتخب مصر الأول لكرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا هزيمة بشرف أمام نظيره الفرنسى بنتيجة 27 / 23 فى لقاء نصف نهائى أولمبياد طوكيو 2020 المقامة حاليا فى اليابان، لينافس على الميدالية البرونزية.

وتأهل منتخب اليد إلى نصف النهائى بالفوز على الماكينات الألمانية بنتيجة 31/26 فى ربع النهائى. وحقق منتخب اليد الفوز فى 4 مواجهات بدورالمجموعات أمام كل من البرتغال بنتيجة 37 / 31 فى أول المشوار قبل الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27 فى ثانى المواجهات قبل تحقيق الفوز على كل من اليابان 33 / 29 ثم السويد "وصيف العالم" 27 / 22، وأخيرا على البحرين فى ختام الدور الأول بنتيجة 30 / 20.

وتضم قائمة منتخب اليد فى الأولمبياد كلا من: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.