شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو .. 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالى إلى 404 حالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اليوم، السبت، اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 عن اكتشاف 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي منذ الأول من شهر يوليو الماضي حتى الآن إلى 404 حالات.

وشهدت اليابان أمس الجمعة ارتفاعًا قياسيًا بلغ 15645 حالة جديدة تم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء البلاد، وفقًا لإحصاء هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة اليابانية، وأبلغت حكومة مدينة طوكيو عن 4515 حالة إضافية، بينما سجلت محافظة أوساكا رقمًا قياسيًا يبلغ 1310 إصابة، وسط قلق متزايد بشأن الانهيار المحتمل للنظام الطبي في البلاد بسبب عودة ظهور الفيروس.

وقال رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا أمس الجمعة في تصريحات صحفية ، إنه سيتم النظر في وضع COVID-19 عندما يقرر اجتماع خماسي يشارك فيه المنظمون وحكومته ما إذا كان سيتم عقد دورة الألعاب البارالمبية بحضور جماهير.

وستجتمع الحكومة المركزية وحكومة طوكيو واللجنة المنظمة واللجنة الأولمبية الدولية واللجنة البارالمبية الدولية بعد انتهاء الأولمبياد يوم الأحد، ومن المقرر أن تبدأ دورة الألعاب البارالمبية في 24 أغسطس، وستكون المدينة المضيفة طوكيو لا تزال في حالة الطوارئ.