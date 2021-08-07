شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يكلف المندوه بوضع ترشيحات حراس المرمى لتدعيم الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري، عماد المندوه مدرب حراس المرمى بالفريق، بوضع قائمة من 3 أو 4 حراس للمفاضلة بينهم استعدادا لتدعيم صفوف حراس المرمى بالنادي السكندري الموسم المقبل، والذى يعانى من غياب بدائل قوية في هذا المركز.

ولا يملك الاتحاد البدائل القوية في حراسة المرمى، حيث يعتمد على محمد صبحي المعار من الزمالك بشكل أساسي منذ بداية الموسم، ويأتي معه الصاعدان صبحي سليمان وعمرو خليل، فيما تم تجميد عماد السيد منذ 6 اشهر وبات قريبا من الرحيل.

فيما يرهن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، عودة محمد صبحى حارس مرمى الفريق المعار للاتحاد السكندرى، لصفوف القلعة البيضاء، برحيل أى من الحراس الثلاثة الكبار.

ويضم الزمالك بين صفوفه ثلاثة حراس على أعلى مستوى وهم محمد أبو جبل ومحمود جنش ومحمد عواد، وربط الجهاز الفنى للزمالك عودة محمد صبحى بضرورة رحيل أى حارس من الثلاثة المتواجدين حاليًا حتى لا يحدث زخم فى هذا المركز الذى يكون فى حاجة للاعب واحد بكل مباراة.

وينتظر الجهاز الفنى للزمالك تحديد مصير أى من الحراس الثلاثة فى ظل تلقى بعضهم عروضًا للرحيل عن الزمالك، ومن بعدها يقرر بشكل رسمى عودة محمد صبحى من الإعارة، وفى حالة عدم رحيل أى حارس من المتواجدين حاليًا سيكون الزمالك مضطرًا لتجديد إعارة محمد صبحى خاصة وإن الاتحاد السكندرى يرغب فى استمراره، وتلقى الحارس عرضًا من نادى بيراميدز.