شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى وسيراميكا اليوم السبت 7 / 8 / 2021 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الاهلى مع نظيره سيراميكا على ستاد الأهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ونستعرض أهم المعلومات عن المباراة في السطور التالية..

ترتيب الأهلى وسيراميكا في جدول الدوري

يحتل الأهلى صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 18 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 56 هدف وتلقت شباكه 22 هدفاً، فيما يحتل سيراميكا المركز الثانى عشر برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 12 مباراة وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

نتيجة مباراة الأهلى وسيراميكا في الدور الأول للدوري

انتهت مباراة الدور الأول لدوري هذا الموسم بين الاهلى وسيراميكا بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد سجلهما كهربا ووليد سليمان في اللقاء الذى أقيم في 8 يناير 2021 بالجولة السادسة للمسابقة على ستاد السويس الجديد.

غيابات الأهلى أمام سيراميكا

يستعيد الاهلى في مباراة الليلة جهود خمسة لاعبين هم محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر بعد انتهاء الراحة التي حصلوا عليها بعد نهاية مهمتهم مع المنتخب الاوليمبى وكذلك أيمن أشرف بعد انتهاء الايقاف ، فيما يغيب المغربى بدر بانون بسبب إصابته بكورونا ووليد سليمان للإصابة بمزق في العضلة الخلفية .

الظهور الأول لهيثم شعبان مع سيراميكا أمام الأهلى

تعد مباراة الليلة هي الأولى لسيراميكا بقيادة هيثم شعبان عقب عودته لتدريب الفريق خلفاً لضياء السيد وطالب لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات لإنهاء الموسم في مركز يليق بالفريق بعد دوامة النتائج المتراجعة بالاونة الأخيرة،ويفتقد سيراميكا جهود الثلاثى شادى حسين وشريف دابو وصالح جمعة في مواجهة الاهلى بسبب الإصابة.

المباريات المتبقية للأهلى والزمالك في جدول الدوري

ويراهن الاهلى على الفوز على سيراميكا الليلة للبقاء على قمة الدوري التي وصل إليها بعد التساوى مع الزمالك برصيد 61 نقطة ولكن أفضلية المواجهات المباشرة والاهداف لصالح المارد الأحمرلاسيما أن الزمالك سيواجه منافسه غزل المحلة اليوم أيضاً.

ويتبقى للأهلى 7 مباريات مع " سيراميكا والإسماعيلى وإنبى وطلائع الجيش والمصرى البورسعيدى والجونة ومن ثم أسوان فى الختام".

بينما يتبقى للزمالك 7 مباريات مع "غزل المحلة والإسماعيلى والاتحاد السكندرى ووادى دجلة وسيراميكا والإنتاج الحربى والبنك الأهلى".