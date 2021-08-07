شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. رصيد العرب من الميداليات الأولمبية يرتفع للرقم 14 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 14 ميدالية عربية تم تحقيقها فى أولمبياد طوكيو قبل أقل من يومين على نهاية المنافسات، كان لمصر نصيب الأسد منها بـ4 ميداليات.

وينتظر العرب زيادة هذه الحصيلة من الميداليات، حيث يتبقى أمل كبير على منتخب مصر لكرة اليد الذى يواجه إسبانيا بعد قليل على الميدالية البرونزية.

وجاء ترتيب العرب على جدول أولمبياد طوكيو كالتالي:

- مصر 4 برونزيات.

- قطر ذهبيتين وبرونزية.

- تونس ذهبية وفضية.

- المغرب ذهبية.

- الأردن فضية وبرونزية.

- الكويت برونزية.

- سوريا برونزية.