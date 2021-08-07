شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. قطر تحصد برونزية تاريخية للعرب فى الكرة الطائرة الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز المنتخب القطري للكرة الطائرة الشاطئية الميدالية البرونزية اليوم السبت عقب فوزه على المنتخب اللاتفي 2-صفر بواقع 21-12 و21-18.

وكان الثنائي القطري، شريف يونس وأحمد تيجان، تصدّر مجموعته بالعلامة الكاملة بثلاثة انتصارات، قبل أن يقصي الأمريكيين فيليب داوههاوسر ونيكولاس لوسينا من دور الـ16 والإيطاليين باولو نيكولاي ودانييلي لوبو من ربع النهائي.

يذكر أن المنتخب القطري قد خسر أول أمس الخميس أمام الثنائي الممثل لفريق اللجنة الأولمبية الروسية فياشيسلاف كراسيلينكوف وأوليغ ستويانوفسكي 2-صفر في نصف النهائي.