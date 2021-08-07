شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يختتم استعداداته لمواجهة المصري فى الدوري العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم السبت، فريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، استعداداته لمواجهة النادي المصري في مباراة الجولة 29 بمنافسات الدوري العام، والتي يستضيفها استاد الإسكندرية، حيث يطمح ذئاب الجبل إلى استعادة مسيرة الانتصارات بعد تلقي 3 هزائم متتالية قبل فترة التوقف الدولي.

وعقد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على الكرة، جلسة تحفيزية مع لاعبى الفريق، طالبهم خلالها بضرورة التحلي بالروح والإصرار لتحسين وضع الفريق في جدول الدورى العام.

وشدد عادل على أهمية الفوز على المصري فى اللقاء المرتقب بين الفريقين غدا الأحد، ضمن منافسات مسابقة الدورى العام، للابتعاد عن دائرة الخطر فى الجدول ووضع ذئاب الجبل فى مكانهم الطبيعى بين الفرق.