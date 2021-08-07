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موعد مباراة الأهلى وسيراميكا اليوم السبت 7 / 8 / 2021 بالدوري والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره سيراميكا على ستاد الأهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وحقق المارد الأحمر فوزاً غالياً على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل سيراميكا مع أسوان بهدف لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة.

موعد مباراة الاهلى وسيراميكا

تقام مباراة الاهلى وسيراميكا في التاسعة مساء اليوم السبت ، ويراهن المارد الاحمر على الفوز على سيراميكا الليلة للبقاء على قمة الدوري التي وصل إليها بعد التساوى مع الزمالك برصيد 61 نقطة ولكن أفضلية المواجهات المباشرة والاهداف لصالح المارد الأحمرلاسيما أن الزمالك سيواجه منافسه غزل المحلة اليوم أيضاً.

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ترتيب الاهلى وسيراميكا في جدول الدوري

ويحتل الاهلى صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 18 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 56 هدف وتلقت شباكه 22 هدفاً، فيما يحتل سيراميكا المركز الثانى عشر برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 12 مباراة وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

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غيابات الاهلى أمام سيراميكا

ويستعيد الاهلى في مباراة الليلة جهود خمسة لاعبين هم محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر بعد انتهاء الراحة التي حصلوا عليها بعد نهاية مهمتهم مع المنتخب الاوليمبى وكذلك أيمن أشرف بعد انتهاء الايقاف ، فيما يغيب المغربى بدر بانون بسبب إصابته بكورونا ووليد سليمان للإصابة بمزق في العضلة الخلفية .

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القنوات الناقلة لمباراة الاهلى وسيراميكا

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى وسيراميكا اليوم السبت فى الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

 

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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