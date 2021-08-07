موعد مباراة مصر واسبانيا لـ كرة اليد في اولمبياد طوكيو 2020.. والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مصر واسبانيا لـ كرة اليد في مباراة تحديد المركز الثالث -الميدالية البرونزية- بمنافسات اولمبياد طوكيو 2020، بالإضافة إلى القنوات الناقلة.

يخوض المنتخب المصري لكرة اليد بقيادة مديره الفني الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو آخر مبارياته بمنافسات أولمبياد طوكيو 2020، عندما يلاقي المنتخب الإسباني في لتحديد صاحب الميدالية البرونزية.

وخسر منتخب مصر أمام فرنسا في نصف النهائي بنتيجة (23-27)، بينما خسرت إسبانيا أمام بطلة العالم “الدنمارك”، بنفس النتيجة (23-27)، وذلك يوم الخميس الماضي 5 أغسطس.

وتواجه منتخب مصر لكرة اليد مع منتخب اسبانيا في الأولمبياد مرتين، فاز فيهما الماتادور، الأولى في دورة برشلونة 1992، انتهت بنتيجة (18-23)، واحتل الفراعنة المركز 11 في المشاركة الأولمبية الأولى.

والثانية في أتلانتا 1996، وانتهت بنتيجة (19-20)، واحتل أولاد النيل المركز السادس في تلك النسخة، وهو المركز الأفضل لهم في الأولمبياد قبل المشاركة في طوكيو 2020.

وسيتطلع المنتخب المصري إلى تحقيق الفوز على اسبانيا، لإحراز الميدالية الأولى لفريق عربي وأفريقي في منافسات كرة اليد الأولمبية.

الجدير بالذكر، أن آخر مباراة جمعت مصر واسبانيا كانت ودية، وأقيمت قبل حوالي شهر، وبالتحديد في يوم 29-6-2021، وانتهت بفوز اللاروخا بنتيجة (30-29).

متى موعد مباراة مصر واسبانيا؟

تُقام مباراة منتخب مصر لكرة اليد واسبانيا في تحديد صاحب المركز الثالث باولمبياد طوكيو 2020، على صالة يويوغي ناسيونال ستاديوم، بمدينة طوكيو في اليابان.

ويحين موعد مباراة مصر واسبانيا، يوم السبت 7 أغسطس 2021، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 08:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، 10:00 بتوقيت مصر، 11:00 بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر واسبانيا؟

ينقل بث مباشر مباراة مصر واسبانيا لـ كرة اليد في في تحديد صاحب الميدالية البرونزية باولمبياد طوكيو 2020، على قناة بي إن سبورتس إكسترا المفتوحة.

ويمكنك استقبال قناة بي إن سبورتس إكسترا المفتوحة، على القمر الصناعي نايل سات على تردد 12604 أفقي، بمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.