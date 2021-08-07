شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. تاريخ مواجهات مصر وإسبانيا فى كرة اليد قبل ملحمة البرونزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر لكرة اليد مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية فى تمام العاشرة صباح اليوم السبت مع إسبانيا.

وخسر منتخب مصر لكرة اليد أمام نظيره الفرنسى بنتيجة 27 / 23 فى لقاء نصف النهائى ليكتفى بالمنافسة على المركز الثالث وتحقيق حلم المصريين بإحراز ميدالية، وتأهل منتخب اليد إلى نصف النهائى بالفوز على الماكينات الألمانية بنتيجة 31/26 فى ربع النهائى.

وحقق منتخب اليد الفوز فى 4 مواجهات بدورالمجموعات أمام كل من البرتغال بنتيجة 37 / 31 فى أول المشوار قبل الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27 فى ثانى المواجهات قبل تحقيق الفوز على كل من اليابان 33 / 29 ثم السويد "وصيف العالم" 27 / 22، وأخيرا على البحرين فى ختام الدور الأول بنتيجة 30 / 20.

وتضم قائمة منتخب اليد فى الأولمبياد كلا من: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.

برشلونة 1992

لعب الفريقان يوم 29 يوليو 1992 ضمن المجموعة الثانية، وفازت إسبانيا (23-18)، بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل (11-11)، واحتل الفراعنة المركز 11 في المشاركة الأولمبية الأولى.

أتلانتا 1996

كما التقى المنتخبان يوم 31 يوليو 1996 ضمن المجموعة الثانية، وانتهى اللقاء بفوز منتخب الماتادور بصعوبة بنتيجة (20-19)، علمًا بأن الشوط الأول قد انتهى لصالح المنتخب الإسباني بنتيجة (11-8)، واحتل فراعنة اليد في هذه النسخة المركز السادس الذي كان أفضل مركز لهم في الأولمبياد قبل المشاركة في “طوكيو 2020”.