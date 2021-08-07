شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. تاريخ مواجهات مصر وإسبانيا فى كرة اليد قبل ملحمة البرونزية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر لكرة اليد مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية فى تمام العاشرة صباح اليوم السبت مع إسبانيا.
وخسر منتخب مصر لكرة اليد أمام نظيره الفرنسى بنتيجة 27 / 23 فى لقاء نصف النهائى ليكتفى بالمنافسة على المركز الثالث وتحقيق حلم المصريين بإحراز ميدالية، وتأهل منتخب اليد إلى نصف النهائى بالفوز على الماكينات الألمانية بنتيجة 31/26 فى ربع النهائى.
وحقق منتخب اليد الفوز فى 4 مواجهات بدورالمجموعات أمام كل من البرتغال بنتيجة 37 / 31 فى أول المشوار قبل الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27 فى ثانى المواجهات قبل تحقيق الفوز على كل من اليابان 33 / 29 ثم السويد "وصيف العالم" 27 / 22، وأخيرا على البحرين فى ختام الدور الأول بنتيجة 30 / 20.
وتضم قائمة منتخب اليد فى الأولمبياد كلا من: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.والتقت مصر مع منتخب إسبانيا في الأولمبياد مرتين، في دورة برشلونة 1992، ثم أتلانتا 1996، ولم ينجح منتخب الفراعنة فيها في حصد أي فوز.
برشلونة 1992
لعب الفريقان يوم 29 يوليو 1992 ضمن المجموعة الثانية، وفازت إسبانيا (23-18)، بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل (11-11)، واحتل الفراعنة المركز 11 في المشاركة الأولمبية الأولى.
أتلانتا 1996
كما التقى المنتخبان يوم 31 يوليو 1996 ضمن المجموعة الثانية، وانتهى اللقاء بفوز منتخب الماتادور بصعوبة بنتيجة (20-19)، علمًا بأن الشوط الأول قد انتهى لصالح المنتخب الإسباني بنتيجة (11-8)، واحتل فراعنة اليد في هذه النسخة المركز السادس الذي كان أفضل مركز لهم في الأولمبياد قبل المشاركة في “طوكيو 2020”.