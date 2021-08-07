شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم السبت 7 – 8 – 2021 فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك تحدٍ جديد عندما يواجه نظيره غزل المحلة، فى المباراة التى ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد الإسكندرية، حيث يسعى الأبيض لتحقيق الفوز واقتناص الثلاثة نقاط، لمواصلة المنافسة على لقب الدورى الممتاز للموسم الجارى، وذلك بعدما توقفت مباريات الأبيض لأكثر من شهر، حيث كانت أخر مباراة رسمية خاضها الفريق أمام مصر للمقاصة والتى جمعت بينهما يوم 28 يونيو الماضى، فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد.

يحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 61 نقطة، بالتساوى مع الأهلى الذى تصدر جدول الترتيب بنفس الرصيد وبفارق المواجهات المباشرة بين الفريقين، فيما خاض الأبيض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى مباراتين، وهما نفس عدد مواجهات الأحمر حتى الآن فى المسابقة المحلية، فيما سجل الأهلى 56 هدفًا واستقبل 22 هدفًا بينما سجل الزمالك 48 هدفًا واستقبل 18 هدفًا، بينما يحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مواجهات وتعادل فى 11 مباراة وهُزم فى 9 لقاءات أخرى.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم فى الدورى

تُقام مباراة الزمالك وغزل المحلة، فى السابعة من مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، على أن تُذاع عبر قناة أون تايم سبورت.

يسعى الزمالك للفوز على غزل المحلة لاستعادة صدارة جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز مرة أخرى، بعدما تساوى مع الأهلى فى النقاط، عقب فوز الأخير على وادى دجلة، بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثانية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، لذا حرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، على الحديث مع اللاعبين عن أهمية المباراة وعدم الاستهتار بها، حيث طالبهم بضرورة التركيز فى الفترة الحالية وعدم الاستهتار بفريق غزل المحلة، وشرح المدرب بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها فى المباراة، حيث ركز على الجوانب الفنية والخططية خلال التدريبات الأخيرة التى سبقت المباراة.