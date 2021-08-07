على موسيقى حزينة.. إبراهيم فايق يودع ميسي على طريقته الخاصة (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

علق الإعلامي إبراهيم فايق، على رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة الإسباني، مؤكدا أن الفريق الكتالوني "فقد ثلثي قوته".

وأكد فايق، في برنامجه "جمهور الثالثة"، عبر فضائية أون تايم سبورت 2، أن خبر رحيل ميسي عن برشلونة نزل كالصاعقة على الجمهور الكتالوني، فيما كان نبأ سارا لعشاق ريـال مدريد.

وقال الإعلامي، المعروف عنه بتشجيع برشلونة، إن الفريق سيعاني بشكل كبير بعد رحيل ميسي، مضيفا: "إدارة الفريق الكتالوني حمقاء، وتسببوا في رحيل الأرجنتيني بسبب تجاوزهم حد الإنفاق حسب قواعد الدوري الإسباني، حتى في ظل تنازل اللاعب عن 50 % من راتبه".

وفي لقطة طريفة، طلب فايق من فريق الإعداد وداع مسيسي بالموسيقى الحزينة.

وعلّق رئيس برشلونة، خوان لابورتا، الجمعة، على رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مشيرا إلى أنه "فضّل مصلحة النادي".

وقال خوان لابورتا، إن برشلونة لم يملك أي خيار سوى عدم تجديد عقد ليونيل ميسي بسبب لوائح اللعب المالي النظيف لرابطة الدوري.

وأشار رئيس برشلونة إلى أن "البلوغرانا" وميسي أرادا التوقيع على عقد جديد لكن الرواتب تمثل 110 في المئة من إيرادات النادي الحالية، وهو ما يعني أن النادي ينفق أكثر من المتوقع وهي مخاطرة مالية.

وأوضح لابورتا في مؤتمر صحفي: "النادي أهم من أي شيء حتى أهم من أفضل لاعب في العالم"، حسبما نقلت "رويترز".

وبيّن أن برشلونة توصل لاتفاقين مع ميسي، أولهما التجديد لعامين على أن يتم دفع الراتب على مدار خمسة أعوام، والاتفاق الثاني كان لخمسة مواسم.

وبحسب لابورتا فإن النادي لم يستطع التوقيع بسبب لوائح اللعب المالي لرابطة الدوري وأنه رفض الموافقة على اقتراح رابطة الدوري بشأن استثمارات الأسهم الخاصة من شركة "سي.في.سي" من أجل الإبقاء على اللاعب الأرجنتيني.

واسترسل قائلا: "من أجل التوصل إلى طلبات رابطة الدوري كان يجب عليه الموافقة على عملية إعادة رهن النادي بشكل أساسي وهو ما كان سيؤثر على النادي على مدار 50 عاما المقبلة من حيث حقوق البث التلفزيوني"

وكشف لابورتا عن أن الخسائر المالية للنادي كانت ضعف المتوقع جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وأبلغ الصحفيين "يجب علينا المضي قدما. لن نحاول التوصل لحل لتطبيق معايير رابطة الدوري بتعريض النادي لخطر على مدار 50 عاما المقبلة".

ولفت رئيس برشلونة إلى أن الوضع المالي للنادي الذي ورثه من الإدارة السابقة بقيادة غوسيب ماريا بارتوميو كان "أسوأ كثيرا" مما توقع، مضيفا: "قلت إننا سنفعل ما في وسعنا للإبقاء على ميسي في برشلونة في نطاق الوضع المالي للنادي".

وتابع: "توصلنا لاتفاق لكننا لم نستطع التوقيع الرسمي بسبب الوضع المالي للنادي وهو ما يعني أننا لا نستطيع تسجيل اللاعب بسبب سقف الرواتب. لا أريد الاستمرار في الحديث عن الموقف الذي ورثناه وقرارات كارثية تم اتخاذها في الماضي، انتقلنا من سيء إلى أسوأ".