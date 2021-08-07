شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تنهى مشاركتها الأولمبية بذهبية وفضية ببعثة تضم 63 رياضيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البعثة التونسية رسميا مشاركتها فى أولمبياد طوكيو 2020، أمس الجمعة، والتي كانت تضم 63 رياضيا ورياضية.

ولم تحقق تونس سوى ذهبية وحيدة في السباحة، حققها أحمد أيوب الحفناوي في سباق 400 متر سباحة حرة، إضافة إلى فضية التايكوندو لوزن 58 كجم التي حققها خليل الجندوبي.

في واحدة من أكبر المفاجآت في أولمبياد طوكيو، حصد التونسي أحمد الحفناوي البالغ من العمر 18 سنة، ذهبية سباق 400م سباحة حرة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 في إنجاز كبير لتونس والعرب.

وأهدى السباح التونسي أحمد الحفناوي بلاده والعرب الميدالية الذهبية الأولى في الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، قبل أن تسجل قطر ذهبيتين والمغرب ذهبية جديدة ويصل عدد الميداليات الذهبية للعرب إلى أربعة ذهبيات.

ونجح الحفناوي في حصد الذهب في السباحة مسابقة 400 متر حرة للرجال، محققا مفاجأة مدوية بزمن قدره 3.43.36 دقائق.

وتفوق الحفناوي (18 عاما)، على العديد من الأبطال، إذ احتل الأسترالي جاك مكلوغلين المركز الثاني 4.43.52، فيما آلت البرونزية للأمريكي كيران سميث 3.43.94.