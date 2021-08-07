شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام جابر لاعب الزمالك يدخل اهتمامات الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل إسلام جابر لاعب فريق الزمالك ضمن اهتمامات الجهاز الفني للاتحاد السكندري بقيادة العميد حسام حسن، لتدعيم صفوف زعيم الثغر الموسم المقبل، والذي يبحث فيه الاتحاد عن 8 صفقات سوبر على الأقل لتعويض الغيابات وبعض الراحلين عن الفريق وأبرزهم الهاربان روماريو ويلياميز وإيمانويل أكوي.

وقرر حسام حسن عدم الدخول في مفاوضات مباشرة مع الزمالك لضم إسلام جابر، حيث ينتظر قرار من الجهاز الفني للأبيض بالاستغناء عن اللاعب وبالتالي التفاوض مع اللاعب مباشرة وتوفير قيمة الصفقة وهو نفس الأسلوب الذي اعتمده الاتحاد السكندرى مع عمر كمال عبد الواحد لاعب المصري، الذي ينتهي عقده مع الفريق البوسعيدي بنهاية هذا الموسم.

وعقد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، جلسة مع حسام حسن الدير الفني للفريق، وذلك لوضع خطة التعاقدات الصيفية المقبلة واحتياجات الفريق السكندرى الموسم المقبل.

وطالب حسام حسن بالتعاقد مع 8 صفقات مميزين على الأقل، وهذا للمنافسة على المربع الذهبى لبطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل والمشاركة في البطولات الأفريقية.

ولم يستقر حسام حسن على قائمة اللاعبين الراحلين من فريق الاتحاد السكندرى والبقاء لنهاية الموسم؛ للوقوف على مستوى جميع اللاعبين، ومنحهم فرصة في إظهار إمكانياتهم للبقاء داخل جدران الفريق السكندرى الموسم المقبل.

ويلاقى فريق الاتحاد السكندرى نظيره الزمالك ضمن مباريات الجولة الـ29 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها يوم 10أغسطس المقبل وستقام على ملعب الإسكندرية.