شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يطالب إدارة المصري بحسم صفقة أسامة فيصل من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب على ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي من إدارة ناديه، بسرعة التفاوض مع الزمالك لضم موهبة الفريق الأبيض أسامة فيصل الذي قدم مستويات قوية مع الفريق خلال هذا الموسم رغم قلة دقائق مشاركاته.

وأبدى ماهر رغبته بضم مهاجم الزمالك الصاعد لتدعيم صفوف المصري الموسم المقبل، بعدما اتفق المدير الفني للفريق الأبيض مع مجلس الإدارة بشكل مبدئي على التجديد لمدة موسما آخر، حيث ينتهى عقده الحالي بنهاية هذا الموسم.

ويأمل مجلس المصري في الوصول إلى اتفاق مع الزمالك لاستعارة اللاعب لمدة موسم بعدما أبدى النادي الأبيض عبر مسئولية نيتهم عدم التفريط في لاعبى الزمالك، خاصة أسامة فيصل الذى طلب فيه حسين لبيب رئيس اللجنة التي تدير القلعة البيضاء مبلغ 50 مليون جنيه.

ومن ناحيته، أكد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك تمسكه ببقاء جميع اللاعبين في صفوف النادي وعدم الحديث عن رحيل أو ضم لاعب للقلعة البيضاء إلا في نهاية الموسم الحالي، موضحا أنهه تم الاتفاق مع فاروق جعفر وحسين السيد والمدير الفني للفريق باتريس كارتيرون عن تأجيل أي حديث عن الصفقات لما بعد نهاية الموسم وكل ما يثار حاليا لا أساس له من الصحة.

وقال لبيب إن أسامة فيصل مستقبل نادي الزمالك ولا يمكن أن يتم بيعه، وإذا كان كاريترون لن يعتمد عليه فمن الوارد أن تتم إعارته من أجل المشاركة في المباريات ولكن لن نبيعه إلا إذا وصل عرضا لا يرفض مثل 50 مليون جنيه.